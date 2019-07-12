Риккардо получит новое шасси

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо в ходе свободных практик Гран-при Великобритании столкнулся с рядом проблем. Так, на болиде австралийца отказал двигатель, что вынудит его вернуться к прежней спецификации силовой установки. Кроме того, после завершения тренировок командой было принято решение заменить шасси Даниэля, так как оно получило небольшие повреждения на одном из бордюров. Как бы то ни было, замена ни одного из компонентов не повлечёт за собой штрафа.

«Нам предстоит кое-какая работа, но уверен, что мы справимся. Не чувствую, что впереди нас ждёт тяжёлый уик-энд. Мы не достигли прогресса во второй сессии, так что у нас есть домашняя работа, но я всё равно настроен оптимистично. Думаю, мы будем выглядеть лучше, чем в тренировках», — приводит слова Даниэля официальный сайт Формулы-1.