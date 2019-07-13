На машине Квята заменили коробку передач

На машине пилота «Торо Россо» Даниила Квята заменена коробка передач, сообщает пресс-служба ФИА. Однако никаких штрафных санкций за этим не последует. Россиянин полностью использовал ресурс коробки передач, проехав с ней положенную дистанцию в шесть этапов.

Также коробка передач заменена на машине гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена, однако он отбыл штраф за замену этого компонента ещё на минувшем этапе, так что для датчанина этап также обойдётся без штрафов.

Напомним, что в ходе свободных тренировок Гран-при Великобритании Даниил Квят в общей сложности проехал 62 круга. По итогам первой тренировочной сессии он показал тринадцатый результат, во второй практике Квят сумел прибавить и стал одиннадцатым.