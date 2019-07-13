Риккардо — о поломке мотора: пришло время Пони упокоиться с миром

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал поломку силовой установки в ходе тренировок Гран-при Великобритании.



«Всё просто отключилось. Сейчас вопрос изучают, но вечером, думаю, нам нужно будет устроить панихиду по мотору. Мы называли его Пони. Пришло время Пони упокоиться с миром. Этот мотор не был моим любимым, потому что он первой версии, и, пусть он нам и помог заработать первые очки в Шанхае, было бы неплохо использовать его по пятницам, но в субботу мы с ним попрощаемся и развеем его пепел по ветру», — приводит слова Даниэля Риккардо Motorsport.



Напомним, помимо нового мотора Риккардо получит также новое шасси — оно получило небольшие повреждения на одном из бордюров.