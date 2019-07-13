Риккардо — о поломке мотора: пришло время Пони упокоиться с миром
Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал поломку силовой установки в ходе тренировок Гран-при Великобритании.
«Всё просто отключилось. Сейчас вопрос изучают, но вечером, думаю, нам нужно будет устроить панихиду по мотору. Мы называли его Пони. Пришло время Пони упокоиться с миром. Этот мотор не был моим любимым, потому что он первой версии, и, пусть он нам и помог заработать первые очки в Шанхае, было бы неплохо использовать его по пятницам, но в субботу мы с ним попрощаемся и развеем его пепел по ветру», — приводит слова Даниэля Риккардо Motorsport.
Напомним, помимо нового мотора Риккардо получит также новое шасси — оно получило небольшие повреждения на одном из бордюров.
- 13 июля 2019
-
10:26
-
09:58
-
09:00
-
00:33
-
00:22
- 12 июля 2019
-
23:26
-
22:39
-
21:59
-
21:48
-
21:11
-
20:58
-
20:40
-
20:11
-
19:58
-
19:45
-
19:28
-
19:19
-
19:14
-
19:07
-
18:50
-
18:42
-
18:25
-
17:35
-
16:44
-
16:26
-
15:59
-
14:55
-
14:41
-
14:37
-
13:48
-
12:16
-
11:03
-
10:03
-
09:11
-
09:00
Партнерский контент