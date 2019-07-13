Rich Energy не выплатила компенсацию за логотип, компанию могут ликвидировать

Производители велосипедов Whyte могут через суд потребовать ликвидации компании Rich Energy, титульного спонсора команды «Хаас».



«27 июня 2019 года Верховный суд Лондона издал различные постановления против Rich Energy, Уильяма Стори и Staxoweb. Одним из требований была выплата компенсации Whyte Bikes на общую сумму 35 416 фунтов стерлингов.



Обвиняемые не выплатили компенсацию. Теперь Whyte Bikes примет соответствующие меры для возмещения затрат. Это может включать в себя обращение в суд с требованием ликвидировать деятельность Rich Energy и Staxoweb, а также включать ходатайство о банкротстве Уильяма Стори», — приводит заявление Whyte Bikes PlanetF1.



Ранее было установлено, что компания графического дизайна StaxoWeb Ltd и руководитель Rich Energy Уильям Стори сфабриковали доказательства относительно невиновности. Показания стороны обвиняемых не были признаны достаточно надёжными. В итоге иск производителя велосипедов Whyte был удовлетворён. На данный момент компания Rich Energy не сменила логотип.