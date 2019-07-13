Окон: моя цель — быть в конкурентоспособном болиде
Французский гонщик Эстебан Окон рассказал о планах на возвращение в Формулу-1 и отношениях в команде «Мерседес». Ранее руководство немецкой команды подтвердило, что они готовы отпустить Окона в другую команду. Окон покинул Формулу-1 по окончании сезона-2018.
«То, что «Мерседес» готов меня отпустить — просто фантастика. Это значит, что Тото Вольф и моя команда полностью доверяют мне и поддерживают в желании вернуться в кокпит любыми способами. Это очень много для меня значит. Они действительно верят в меня.
Вернуться в более медленный болид, как это сделал Даниэль Риккардо? Не знаю. Мне нужно вернуться в Формулу-1. Моя главная цель — быть в конкурентоспособном болиде», — приводит слова Эстебана Окона Top Gear.
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