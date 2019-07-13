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Випс выиграл гонку Ф-3 в Сильверстоуне, Шварцман потерял лидерство в чемпионате

Випс выиграл гонку Ф-3 в Сильверстоуне, Шварцман потерял лидерство в чемпионате
Авто / Младшие серии 0

Юри Випс из команды Hitech Grand Prix выиграл первую гонку четвёртого этапа Формулы-3, который проходит в эти дни в Сильверстоуне. Эстонский пилот стартовал с поул-позишен и в ходе заезда испытывал прессинг со стороны гонщиков Prema Racing Джехана Дарувалы и Маркуса Армстронга, однако отбил атаки преследователей и одержал уже вторую победу в сезоне. Дарувала в итоге остался вторым, Армстронг занял третье место. Далее расположился Леонардо Пульчини.

Россиянин Роберт Шварцман стартовал с шестой позиции и всю гонку прессинговал пилотов впереди, а за три круга до финиша опередил Кристиана Лундгора и вышел на пятое место. Тем не менее этого не хватило, чтобы сохранить отрыв от Дарувалы в общем зачёте. Джехан получил два бонусных очка за быстрейший круг среди пилотов из топ-10 и на теперь на два очка опережает россиянина в общем зачёте. Третье место генеральной классификации по-прежнему удерживает Випс.

Вторая гонка Формулы-3 стартует в воскресенье, 14 июля, в 10:35 мск. С поул-позишен стартует Лиам Лоусон, Шварцман начнёт заезд с четвёртого места.

Формула-3, Сильверстоун. Первая гонка (топ-10):

1. Юри Випс (Hitech) — 20 кругов
2. Джехан Дарувала (Prema) +0,8
3. Маркус Армстронг (Prema) +1,3
4. Леонардо Пульчини (Hitech) +1,9
5. Роберт Шварцман (Prema) +2,2
6. Педро Пике (Trident) +5,3
7. Кристиан Лундгор (ART) +6,8
8. Лиам Лоусон (MP) +7,1
9. Джейк Хьюз (HWA) +7,3
10. Александер Перони (Campos) +8,3.

Формула-3. Общий зачёт (топ-10):

1. Джехан Дарувала (Prema) — 102 очка
2. Роберт Шварцман (Prema) — 100
3. Юри Випс (Hitech) — 92
4. Маркус Армстронг (Prema) — 69
5. Педро Пике (Trident) — 43
6. Макс Фьютрелл (ART) — 37
7. Джейк Хьюз (HWA) — 31
8. Кристиан Лундгор (ART) — 30
9. Леонардо Пульчини (Hitech) — 20
10. Нико Кари (Trident) — 15.

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