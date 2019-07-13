Боттас нашёл, в чём он должен прибавить для борьбы с Хэмилтоном

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас отметил моменты, в которых должен прибавить, чтобы бороться с Льюисом Хэмилтоном.
«Данные предельно ясны, мы действительно смогли хорошо поработать с инженерами, так что в этот уик-энд есть основные моменты, на которых мне нужно сосредоточиться. В большинстве гонок была тенденция к тому, что Льюис Хэмилтон, как правило, очень силён в медленных поворотах, на торможениях и входе в них.
Кроме того, его стиль пилотирования работает так, что он может лучше беречь шины в гонке. Сейчас я на стадии развития, я прогрессирую, но зачастую это зависит от трассы. С теми данными, что у нас есть, это вполне доступно и легко определить, но главная проблема — выполнить эти указания в машине», — приводит слова Боттаса Autosport.
- 13 июля 2019
-
14:15
-
14:05
-
13:17
-
13:17
-
12:16
-
11:58
-
09:58
-
09:00
-
00:33
-
00:22
- 12 июля 2019
-
23:26
-
22:39
-
21:59
-
21:48
-
21:11
-
20:58
-
20:40
-
20:11
-
19:58
-
19:45
-
19:28
-
19:19
-
19:14
-
19:07
-
18:50
-
18:42
-
18:25
-
17:35
-
16:44
-
16:26
-
15:59
-
14:55
-
14:41
-
14:37
-
13:48