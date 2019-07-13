Боттас нашёл, в чём он должен прибавить для борьбы с Хэмилтоном

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас отметил моменты, в которых должен прибавить, чтобы бороться с Льюисом Хэмилтоном.



«Данные предельно ясны, мы действительно смогли хорошо поработать с инженерами, так что в этот уик-энд есть основные моменты, на которых мне нужно сосредоточиться. В большинстве гонок была тенденция к тому, что Льюис Хэмилтон, как правило, очень силён в медленных поворотах, на торможениях и входе в них.



Кроме того, его стиль пилотирования работает так, что он может лучше беречь шины в гонке. Сейчас я на стадии развития, я прогрессирую, но зачастую это зависит от трассы. С теми данными, что у нас есть, это вполне доступно и легко определить, но главная проблема — выполнить эти указания в машине», — приводит слова Боттаса Autosport.