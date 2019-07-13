Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Великобритании, Квят — 13-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Великобритании. Второй результат продемонстрировал его напарник Себастьян Феттель, тройку замкнул Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».



Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят был 13-м, его напарник Александар Албон показал десятое время.



Гран-при Великобритании. Третья свободная практика



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.25,905

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,026

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,049

4. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,213

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,535

6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,551

7. Ландо Норрис («Макларен») — +0,784

8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,040

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,060

10. Александр Албон («Торо Россо») — +1,071

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,131

12. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,201

13. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,203

14. Ромен Грожан («Хаас») — +1,205

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,370

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,519

17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,639

18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,693

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,160

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,545.