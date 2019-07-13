Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Великобритании, Квят — 13-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Великобритании. Второй результат продемонстрировал его напарник Себастьян Феттель, тройку замкнул Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят был 13-м, его напарник Александар Албон показал десятое время.
Гран-при Великобритании. Третья свободная практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.25,905
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,026
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,049
4. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,213
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,535
6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,551
7. Ландо Норрис («Макларен») — +0,784
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,040
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,060
10. Александр Албон («Торо Россо») — +1,071
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,131
12. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,201
13. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,203
14. Ромен Грожан («Хаас») — +1,205
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,370
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,519
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,639
18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,693
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,160
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,545.
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