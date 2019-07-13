Квят: есть вероятность, что стану отцом уже в ходе этапа в Великобритании

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что готовится стать отцом. Девушка Даниила, Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике, должна родить их первенца со дня на день.



«Есть ли вероятность, что ребёнок родится уже в ходе этого уик-энда? Честно говоря, есть. Это должно случиться уже скоро, но мы думаем, что все же после гонки. Всё ли готово в квартире? Да, все уже устроено как надо. За это я точно не переживаю. Определенно, нас ждет интересный опыт. Новости будут со дня на день. Но, правда, хотелось бы, чтобы уже после гонки в воскресенье.



Читаю книги по уходу за младенцами. Но все вокруг говорят, что все равно подготовиться полностью невозможно – надо ощутить все на собственном опыте. Так что тут — как в гонках: никаких ожиданий. Давайте дождемся и посмотрим, как все получится», — цитирует Даниила Квята «Спорт-Экспресс».