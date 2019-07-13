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Бинотто: мы отдадим предпочтение Феттелю в условиях равной борьбы с Леклером

Бинотто: мы отдадим предпочтение Феттелю в условиях равной борьбы с Леклером
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что команда по-прежнему будет отдавать приоритет Себастьяну Феттелю в равных с Шарлем Леклером ситуациях.

«Будем ли мы по-прежнему отдавать предпочтение Себастьяну ФЕттелю? Я думаю, что мы ещё в начале сезона говорили, что мы стараемся набрать максимальное количество очков для команды, что команда для нас всегда на первом месте.

В равныхз ситуациях Себастьян будет приоритетом. На данный момент Феттель опережает Леклера в личном зачёте, поэтому мы отдадим преимущество Себастьяну. Но, я думаю, что Шарль доказывает, что он — быстрый пилот, он был на поуле и у него были возможности выиграть гонки. Сначала ему нужно было привыкнуть к команде, к нашему подходу к работе, лучше узнать своих механиков и инженеров, так что, безусловно, он всё лучше вписывается в коллектив», — приводит слова Бинотто Crash.

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