Старт гонки Гран-при Великобритании даст 12-летний сын Чарли Уайтинга
Сын бывшего гоночного директора Формулы-1 Чарли Уайтинга, 12-летний Джастин Уайтинг, даст старт Гран-при Великобритании, сообщает F1i. В эти выходные Формула-1 почитает память бывшего гоночного директора, который скончался в Австралии перед стартом сезона.
Сообщество Формулы-1 почтило память Уайтинга в четверг в Сильверстоуне на церемонии, на которой присутствовали вдова Уайтинга, Джульетта, и его дети, а также президент ФИА Жан Тодт и спортивный директор Росс Браун.
Чарли Уайтинг был гоночным директором Формулы-1 более двадцати лет. Он впервые дал старт гонке Ф-1 в 1996 году на Гран-при Австралии. Чарли умер от лёгочной эмболии за сутки до старта сезона Формулы-1 — 14 марта 2019 года.
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