Боттас: круг получился неидеальным

Победитель квалификации Гран-при Великобритании Валттери Боттас поделился впечатлениями от успеха, отметив, что решающий круг в его исполнении не был идеальным.

«Это было очень хорошее выступление. Такие дни напоминаю, зачем мы этим занимаемся. На протяжении всего уик-энда борьба очень плотная и мы были очень близки с Льюисом. Было здорово завоевать поул. Знал, что первый круг в моём исполнении не был идеальным. Честно говоря, мне нужно было улучшать время в ходе финальной попытки. Рад, что моего результата оказалось достаточно для поула, так как собрать круг на „Сильверстоуне“ очень непросто», — приводит слова Боттаса BBC.

Отметим, что нынешняя победа в квалификации стала десятой в карьере финского пилота.