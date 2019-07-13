Бинотто: Феттель не был так хорош, как Леклер

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Великобритании, подчеркнув, что в команде намерены разобраться, почему Себастьян Феттель уступил столь много напарнику по команде Шарлю Леклеру.
«Мы испытывали проблемы с балансом и резиной, ситуация сложная. На протяжении минувшей ночи мы много работали, и ситуация немного улучшилась. Конечно, мы не заняли первый ряд, но достаточно близки. У Шарля получился фантастический круг, и он отдал всё что мог. Себастьяну было не так комфортно в болиде, и это то, что мы должны проанализировать. Он не был так хорош, как Леклер, и нам нужно разобраться в причинах», — приводит слова Бинотто BBC.
Напомним, по итогам квалификации Леклер показал третье время, а Феттель лишь шестое.
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