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Бинотто: Феттель не был так хорош, как Леклер

Бинотто: Феттель не был так хорош, как Леклер
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Великобритании, подчеркнув, что в команде намерены разобраться, почему Себастьян Феттель уступил столь много напарнику по команде Шарлю Леклеру.

«Мы испытывали проблемы с балансом и резиной, ситуация сложная. На протяжении минувшей ночи мы много работали, и ситуация немного улучшилась. Конечно, мы не заняли первый ряд, но достаточно близки. У Шарля получился фантастический круг, и он отдал всё что мог. Себастьяну было не так комфортно в болиде, и это то, что мы должны проанализировать. Он не был так хорош, как Леклер, и нам нужно разобраться в причинах», — приводит слова Бинотто BBC.

Напомним, по итогам квалификации Леклер показал третье время, а Феттель лишь шестое.

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