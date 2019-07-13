Ферстаппен: результат неплохой, но в гонке мы сильнее

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Великобритании, по итогам которой он показал четвёртый результат. Голландец уверен, что в гонке болид будет выглядеть даже лучше.

«Сначала был просто недоволен балансом. В квалификации мы внесли финальные изменения, благодаря которым я стал себя лучше чувствовать в машине, и мы сделали шаг вперёд. Оказаться так близко к поулу на этой трассе — неплохо. Результат неплохой, но всё будет решено завтра, а обычно мы в гонке сильнее», — приводит слова Ферстаппена BBC.

Напомним, поул на Гран-при Великобритании достался пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу, второе время показал его напарник Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».