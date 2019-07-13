Леклер: добились максимального результата
Пилот «Феррари» Шарль Леклер, занявший в квалификации Гран-при Великобритании третье место, поделился впечатлениями от сессии, отметив, что ему удалось добиться максимально возможного результата.
«Думаю, во втором сегменте квалификации мы были весьма хороши. Но в третьем сегменте „Мерседес“ оказался быстр, а мы знаем, что нам ещё нужно поработать над скоростью в поворотах. Но мы сделали максимум того, что могли сегодня, и я очень этим доволен», — приводит слова Леклера BBC.
Напомним, победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону. Партнёр Леклера по команде Себастьян Феттель показал лишь шестой результат.
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