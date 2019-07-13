Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер: добились максимального результата

Леклер: добились максимального результата
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, занявший в квалификации Гран-при Великобритании третье место, поделился впечатлениями от сессии, отметив, что ему удалось добиться максимально возможного результата.

«Думаю, во втором сегменте квалификации мы были весьма хороши. Но в третьем сегменте „Мерседес“ оказался быстр, а мы знаем, что нам ещё нужно поработать над скоростью в поворотах. Но мы сделали максимум того, что могли сегодня, и я очень этим доволен», — приводит слова Леклера BBC.

Напомним, победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону. Партнёр Леклера по команде Себастьян Феттель показал лишь шестой результат.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент