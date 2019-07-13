Феттель: нас ждёт тяжёлая битва с «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Великобритании, в ходе которой ему удалось показать лишь шестой результат. По словам немца, в гонке «Скудерию» будет ждать сложная борьба с соперниками из «Ред Булл».

«Это была худшая квалификация. Не знаю, что произошло. У меня не было скорости. Думаю, вполне очевидно, что машина прибавляет и в третьем сегменте едет быстрее, чем в первом, без каких-либо усилий, но сегодня этого не было. У меня не было хороших ощущений от болида. Что касается Шарля, ему удалась работа.

У меня же нет ответов. Я не чувствовал машину. Шансы в гонке? Гонка никогда не была проблемой. Хотя, конечно, предпочёл бы стартовать повыше. «Мерседес» будет очень быстр. Наш гоночный темп тоже хорош, и, думаю, нас ждёт тяжёлая битва с «Ред Булл», — приводит слова Феттеля BBC.