Албон: наш гоночный темп выглядел многообещающе

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Великобритании, по итогам которой ему удалось показать девятое время.
«Доволен результатом. На протяжении всего уик-энда мы попадали в топ-10, но понимали, что другие прибавят к квалификационной сессии. Тем не менее наш баланс становился всё лучше и лучше, и всё собралось воедино. После нескольких непростых этапов было здорово вернуться в третий сегмент.
Доволен машиной, и мне нравится здешняя трасса. Болид был хорош на протяжении всего уик-энда. Чувствовал себя комфортно и сумел выжать достаточно скорости. Наш гоночный темп во второй практике выглядел многообещающе, и мы хорошо справляемся с шинами. Так что посмотрим, что произойдёт завтра", — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».
- 13 июля 2019
-
20:28
-
20:05
-
19:42
-
19:38
-
19:22
-
19:04
-
19:02
-
18:49
-
18:24
-
18:14
-
18:04
-
17:49
-
17:44
-
17:26
-
17:20
-
17:04
-
16:51
-
15:55
-
15:13
-
14:15
-
14:05
-
13:17
-
13:17
-
12:16
-
11:58
-
09:58
-
09:00
-
00:33
-
00:22
- 12 июля 2019
-
23:26
-
22:39
-
21:59
-
21:48
-
21:11
-
20:58