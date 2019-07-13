Албон: наш гоночный темп выглядел многообещающе

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Великобритании, по итогам которой ему удалось показать девятое время.

«Доволен результатом. На протяжении всего уик-энда мы попадали в топ-10, но понимали, что другие прибавят к квалификационной сессии. Тем не менее наш баланс становился всё лучше и лучше, и всё собралось воедино. После нескольких непростых этапов было здорово вернуться в третий сегмент.

Доволен машиной, и мне нравится здешняя трасса. Болид был хорош на протяжении всего уик-энда. Чувствовал себя комфортно и сумел выжать достаточно скорости. Наш гоночный темп во второй практике выглядел многообещающе, и мы хорошо справляемся с шинами. Так что посмотрим, что произойдёт завтра", — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».