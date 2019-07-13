Сайнс — о 13-м месте: мы становились всё медленнее и медленнее

Пилот Карлос Сайнс остался недоволен ходом квалификации Гран-при Великобритании. По словам испанца, ему не было комфортно в болиде. Сайнс полагает, что на анализ проблем понадобится не один день.
«Сложный день. Мне не было на сто процентов комфортно в машине, особенно это касалось её задней части в квалификации. В первом сегменте, тем не менее, всё было неплохо, я немного вернул чувство машины и думал, что возможна хорошая квалификация. Однако по мере развития сессии мы становились всё медленнее и медленнее. На каждой попытке были сложности со сцеплением задней части машины.
Сейчас трудно объяснить, что случилось. Проанализируем квалификацию вечером и, вероятно, на следующей неделе, а затем сразу начнем думать насчёт воскресенья, когда поборемся за возвращение в очковую зону», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.
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