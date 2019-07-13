Гасли — о пятом месте: сделали большой шаг вперёд в этот уик-энд

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли подчеркнул, что остался доволен результатами квалификации Гран-при Великобритании. По словам француза, в этот уик-энд ему удалось значительно прибавить. Напомним, что по итогам сессии Гасли показал пятое время.

«Думаю, мы сделали большой шаг вперёд в этот уик-энд, и было важно добиться хорошей позиции в квалификации. Свободная практика прошла очень хорошо, мы хорошо работали весь уик-энд, и я был доволен машиной перед квалификацией. Мой круг в третьем сегменте не был идеальным, но мы можем быть довольны, что стали пятыми и стартуем на „медиуме“.



Весь уик-энд получается очень позитивным, вещи складываются намного лучше, так что теперь нам надо концентрироваться на воскресенье. Наш гоночный темп в пятницу был хорошим, и я думаю, что у нас сильная машина, так что предвкушаю гонку», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.