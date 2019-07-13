Ферстаппен считает, что проблема с турболагом помешала ему побороться за поул
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен полагает, что он мог бы побороться за поул в квалификации Гран-при Великобритании. Главным препятствием для этого стала проблема с турболагом, из-за которой машина теряла в поворотах слишком много времени.
«Не знал, чего ожидать от квалификации. Заезды в пятницу, а также утренняя тренировка прошли не лучшим образом. Нам не хватало стабильности, но мы добились её к квалификации. Как бы то ни было, я продолжал испытывать проблемы с турболагом в низкоскоростных поворотах. Я не мог добиться желаемой мощности и мы теряли достаточно время на круге. Жаль, без этой проблемы мы бы смогли бороться за поул. Но мы не сильно отстали от первого места, так что есть и позитив», — приводит слова голландца Crash.
- 13 июля 2019
-
21:46
-
21:25
-
20:41
-
20:28
-
20:05
-
19:42
-
19:38
-
19:22
-
19:04
-
19:02
-
18:49
-
18:24
-
18:14
-
18:04
-
17:49
-
17:44
-
17:26
-
17:20
-
17:04
-
16:51
-
15:55
-
15:13
-
14:15
-
14:05
-
13:17
-
13:17
-
12:16
-
11:58
-
09:58
-
09:00
-
00:33
-
00:22
- 12 июля 2019
-
23:26
-
22:39
-
21:59
Партнерский контент