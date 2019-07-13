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Ферстаппен считает, что проблема с турболагом помешала ему побороться за поул

Ферстаппен считает, что проблема с турболагом помешала ему побороться за поул
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен полагает, что он мог бы побороться за поул в квалификации Гран-при Великобритании. Главным препятствием для этого стала проблема с турболагом, из-за которой машина теряла в поворотах слишком много времени.

«Не знал, чего ожидать от квалификации. Заезды в пятницу, а также утренняя тренировка прошли не лучшим образом. Нам не хватало стабильности, но мы добились её к квалификации. Как бы то ни было, я продолжал испытывать проблемы с турболагом в низкоскоростных поворотах. Я не мог добиться желаемой мощности и мы теряли достаточно время на круге. Жаль, без этой проблемы мы бы смогли бороться за поул. Но мы не сильно отстали от первого места, так что есть и позитив», — приводит слова голландца Crash.

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