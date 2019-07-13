Риккардо: нацелены финишировать в топ-10 двумя болидами

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо остался доволен результатом квалификационной сессии Гран-при Великобритании. По её итогам он показал седьмое время, став «лучшим среди остальных». По словам австралийца, после такого выступления, в команде надеются заработать очки двумя машинами.
«Сегодня мы вернулись в борьбу, нам удалось отыграться по сравнению с предыдущим этапом. Это говорит о том, что мы сделали хорошую работу и добились большего от машины. Я очень доволен. Нашей целью было попадание двумя машинами в топ-10 и мы достигли её. Седьмое место — максимум, на который сейчас можно рассчитывать. Завтра нам необходимо отыграть отставание от конкурентов в общем зачёте и мы в хорошем положении, чтобы сделать это. Наша машина хороша на длинных сериях, так что нацелены на финиш в топ-10 двумя машинами», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».
- 13 июля 2019
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