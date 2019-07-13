Rich Energy: «Хаас» так сильно любит нас, что сохранил ливрею

Компания — производитель энергетических напитков Rich Energy, чей руководитель Уильям Стори объявил о разрыве контракта с командой Формулы-1 «Хаас», сделала новое критическое заявление в адрес американского гоночного коллектива.



«Хаас» так сильно любит Rich Energy (мы не виним их, ведь он лучше, чем «Ред Булл»), что оставил ливрею с нашим логотипом даже после того, как мы избавились от них из-за плохих результатов!» — говорится в сообщении, опубликованном в твиттер-аккаунте компании.



Ещё в одном твите сообщается, что Rich Energy Ltd провела заседание совета директоров под председательством генерального директора Уильяма Стори. Отмечается, что Стори полностью владеет компанией. Ранее одиозный генеральный директор Rich Energy сообщал, что против него готовили «дворцовый переворот».

Гендиректор Rich Energy заявил, что переворот против него провалился