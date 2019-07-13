Хюлькенберг: у меня не было уверенности в машине

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, невзирая на десятое место в квалификации Гран-при Великобритании, остался не совсем доволен сессией. По его словам, болид испытывал проблемы с балансом и он не чувствовал уверенности в машине.

«Хорошо вернуться в третий сегмент, но мы не можем быть полностью довольны, потому что десятая позиция не самая лучшая для старта. Я не мог добиться баланса между задней и передней частью болида на протяжении всего уик-энда и с этой же проблемой я столкнулся в квалификации. Нужно чувствовать уверенность в машине и это то, чего у меня сегодня не было. Но я не могу сильно жаловаться, так как прогресс по сравнению с минувшим этапом есть. Завтра нам нужно набирать очки, но нас ждёт борьба. Сделаем всё, чтобы набрать как можно больше баллов», — приводит слова немца пресс-служба «Рено».