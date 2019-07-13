Шварцман: по темпу в первой гонке я был быстрее всех

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман поделился впечатлениями от первой гонки Формулы-3 на «Сильверстоуне», признавшись, что ему не совсем подходит этот автодром.



«Трасса отличается от «Ред Булл Ринга» или «Поль Рикара» в том плане, что асфальт более скользкий и здесь температура ниже. Здесь в основном одни скоростные повороты, а я люблю точки торможения, где можно вылетать. Я очень много времени выигрываю у соперников на входах в повороты. Здесь таких нет, надо дугами пролетать, поэтому «Сильверстоун» не очень подходит под мой стиль езды.



К тому же он отличается в плане работы с шинами. Если ты слишком быстро едешь, то сразу убиваешь резину, а если едешь не быстро, то резина держится. Поэтому нужно находить компромисс, комбинацию, как правильно ехать. В первой гонке по темпу я был быстрее всех, но, к сожалению, мне не хватило 0,3 секунды до быстрого круга и двух очков, которые дают за него», — рассказал Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата».