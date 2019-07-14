Вернь в конце гонки в Нью-Йорке потерял шанс завоевать титул Ф-Е досрочно

В Нью-Йорке завершилась гонка этапа Формулы-E. Её победителем стал Себастьен Буэми, завоевав первое место впервые за два года. Второе место досталось Митчу Эвансу, а тройку лучших замкнул Антонио Феликс да Кошта.
На последнем круге гонки на трассе развернулась настоящая драма. Действующий чемпион серии Жан-Эрик Вернь имел шансы оформить титул досрочно. Но бразильский пилот Фелипе Масса врезался в него и спровоцировал пробку. В результате Вернь потерял место в очках и более того, лишился бонусных баллов за лучший круг. Таким образом, борьба за титул продолжается. 14 июля в Нью-Йорке состоится ещё одна гонка.
Видео эпизода можно посмотреть на официальной странице Формулы-E в «Твиттере».
Формула-E. Нью-Йорк. Гонка
1. Себастьен Буэми (DAMS)
2. Митч Эванс (Jaguar Racing) — +0,932
3. Антонио Феликс да Кошта (Andretti Autosport) — +1,216
4. Александер Симс (Andretti Autosport) — +2,971
5. Лукас ди Грасси (Team Abt) — +3,537
6. Даниэль Абт (Team Abt) — +4,380
7. Паскаль Верляйн (Mahindra Racing) — +6,543
8. Сэм Бёрд (Virgin Racing)
9. Жером Д'Амброзио (Mahindra Racing) — +18,719
10. Оливер Тёрви (NIO Formula E Team) — +25,038.
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