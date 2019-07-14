Норрис объяснил, что помешало ему занять седьмое место в квалификации

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Великобритании, по итогам которой он занял восьмое место. По словам британца, в целом он мог рассчитывать и на седьмую позицию, но минимальная потеря времени помешала ему добиться такого результата.

«Квалификация была неплохой, мы можем быть довольны, тем более мы испытывали некоторые проблемы. Я уступил только четыре сотые седьмому месту, что немного раздражает. В последнем повороте машина немного заскользила и, вероятно, именно в этот момент я потерял эти сотые. Но в целом я не думаю, что восьмая позиция плоха для старта», — приводит слова британского пилота пресс-служба «Макларена».

Напарник Норриса, Карлос Сайнс, показал лишь тринадцатый результат.