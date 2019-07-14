Джордан считает, что Феттель и Хэмилтон поменяются командами

Экс-владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан дал комментарий относительно возможных переходов топ-пилотов. По его мнению, пилот «Феррари» Себастьян Феттель в скором времени либо завершит карьеру, либо подпишет контракт с «Мерседесом». При этом Джордан отметил, что в немецкой команде напарником Феттеля станет нынешний пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. По его словам, это может произойти в 2021 году, сообщает The Judge13.

Что касается действующего пилота «Мерседеса» и пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, то, по словам Джордана, он в 2021 году станет пилотом «Феррари».

В прошлом Джордан уже не раз давал прогнозы. Так он предсказал переход того же Хэмилтона из «Макларена» в «Мерседес».