Джордан считает, что Феттель и Хэмилтон поменяются командами
Экс-владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан дал комментарий относительно возможных переходов топ-пилотов. По его мнению, пилот «Феррари» Себастьян Феттель в скором времени либо завершит карьеру, либо подпишет контракт с «Мерседесом». При этом Джордан отметил, что в немецкой команде напарником Феттеля станет нынешний пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. По его словам, это может произойти в 2021 году, сообщает The Judge13.
Что касается действующего пилота «Мерседеса» и пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, то, по словам Джордана, он в 2021 году станет пилотом «Феррари».
В прошлом Джордан уже не раз давал прогнозы. Так он предсказал переход того же Хэмилтона из «Макларена» в «Мерседес».
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