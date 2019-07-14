Хэмилтон покатал Фрэнка Уильямса на «Сильверстоуне»

Сегодня, 14 июля, на автодроме «Сильверстоун» состоится гонка Гран-при Великобритании Формулы-1. В этот же уик-энд в Ф-1 отмечают круглую дату — 50 лет назад Фрэнк Уильямс стал руководителем собственной команды.
В связи с этим в Формуле-1 решили поздравить легенду автоспорта необычным способом. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон покатал Фрэнка Уильмса на машине «Мерседеса» на трассе «Сильверстоун». Событие состоялось ещё в четверг, но официальный ролик, выпущенный Формулой-1, появился лишь сегодня.
Во время заезда Фрэнк Уильямс и Льюис Хэмилтон обменивались шутками. После Льюис выразил надежду, что заезд не был слишком утомительным, на что Уильямс ответил, что получил настоящее удовольствие.
Соответствующий ролик можно увидеть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».
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