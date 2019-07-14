Ферстаппен опроверг версию о том, что его победа в Австрии была подстроена

30 июня на автодроме «Ред Булл Ринг» состоялась гонка Гран-при Австрии Формулы-1. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Таким образом, именно голландец стал гонщиком, прервавшим гегемонию «Мерседеса» в нынешнем сезоне. Однако экс-пилот Формулы-1 и соотечественник Ферстаппена Михаэль Блекенмолен считает, что победа Макса была подстроена.
«Это пахнет договорняком. У меня есть информация из надёжного источника, что „Мерседес“ попросили о таком результате», — приводит слова Блекенмолена GrandPX.news.
Ответ Ферстаппена не заставил себя долго ждать и был достаточно жёстким.
«Мне подарили победу? Я правильно понял? Если вы и правда так думаете, могу сказать, что это тупость», — сказал голландец.
В «Мерседесе» подобные предположения также назвали абсолютной ерундой.
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