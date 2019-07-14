Хэмилтон увеличил преимущество над Боттасом в личном зачёте до 39 очков

В Сильверстоуне завершилась гонка Гран-при Великобритании. Победу в ней одержал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Благодаря этому британец ещё больше упрочил своё лидерство в общем зачёте — теперь его преимущество над Валттери Боттасом составляет 39 очков. На третьей позиции продолжает идти Макс Ферстаппен, он отстаёт от лидера уже на 87 баллов.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 223 очка

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 184 очка

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 136 очков

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 123 очка

5. Шарль Леклер («Феррари») — 120 очков

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 55 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 38 очков

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 25 очков

9. Ландо Норрис («Макларен») — 22 очка

10. Даниэль Риккардо («Рено») — 22 очка

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 17 очков

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14 очков

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков

14. Даниил Квят («Торо Россо») — 12 очков

15. Александер Албон («Торо Россо») — 7 очков

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6 очков

17. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1 очко.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 407 очков

2. «Феррари» — 243 очка

3. «Ред Булл» — 191 очко

4. «Макларен» — 60 очков

5. «Рено» — 39 очков

6. «Альфа Ромео» — 26 очков

7. «Рейсинг Пойнт» — 19 очков

8. «Торо Россо» — 19 очков.

9. «Хаас» — 16 очков.