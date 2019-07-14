Хэмилтон увеличил преимущество над Боттасом в личном зачёте до 39 очков

В Сильверстоуне завершилась гонка Гран-при Великобритании. Победу в ней одержал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Благодаря этому британец ещё больше упрочил своё лидерство в общем зачёте — теперь его преимущество над Валттери Боттасом составляет 39 очков. На третьей позиции продолжает идти Макс Ферстаппен, он отстаёт от лидера уже на 87 баллов.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 223 очка
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 184 очка
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 136 очков
4. Себастьян Феттель («Феррари») — 123 очка
5. Шарль Леклер («Феррари») — 120 очков
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 55 очков
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 38 очков
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 25 очков
9. Ландо Норрис («Макларен») — 22 очка
10. Даниэль Риккардо («Рено») — 22 очка
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 17 очков
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14 очков
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков
14. Даниил Квят («Торо Россо») — 12 очков
15. Александер Албон («Торо Россо») — 7 очков
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6 очков
17. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1 очко.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 407 очков
2. «Феррари» — 243 очка
3. «Ред Булл» — 191 очко
4. «Макларен» — 60 очков
5. «Рено» — 39 очков
6. «Альфа Ромео» — 26 очков
7. «Рейсинг Пойнт» — 19 очков
8. «Торо Россо» — 19 очков.
9. «Хаас» — 16 очков.
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