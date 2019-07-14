Феттель сразу после финиша извинился перед Ферстаппеном за аварию

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель принёс извинения голландскому пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену сразу после финиша Гран-при Великобритании Формулы-1. В ходе гонки Феттель пытался контратаковать Ферстаппена после успешного обгона со стороны голландца, однако Макс закрыл внутреннюю траекторию. Феттель уже не успел перестроиться на внешнюю траекторию и, заблокировав колёса, врезался в «Ред Булл». Оба пилота сумели продолжить движение, но если Ферстаппен остался в очковой зоне, то Феттель выбыл из неё и вдобавок получил 10-секундный штраф от стюардов.



Сразу после финиша Феттель в закрытом парке подошёл к Ферстаппену и извинился за аварию. Два гонщика пожали друг другу руки.

Посмотреть фото из закрытого парка можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.