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Леклер: прошлая гонка открыла мне глаза, здорово так бороться на пределе

Леклер: прошлая гонка открыла мне глаза, здорово так бороться на пределе
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Великобритании и свои красивые сражения за позиции с пилотами «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Пьером Гасли.

«Вероятно, от этой гонки Формулы-1 я получил наибольшее наслаждение за всю карьеру. Здорово финишировать третьим, но сегодня было очень сложно. На первых двух отрезках мы были там, где хотели, но из-за сейфти-кара потеряли пару позиций. И я невероятно горжусь схватками, которые у нас были на трассе.

Думаю, последняя гонка открыла мне глаза, показав, как далеко мы можем заходить, и это здорово для Формулы-1 — бороться на пределе таким образом. Я рад, что гонка прошла таким образом», — приводит слова Леклера BBC.

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