Боттас: продолжу бороться, в сезоне ещё ничего не закончено

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, который он завершил на второй позиции. По словам Боттаса, он ещё не смирился с поражением в этом сезоне.



«Я не знаю, что сказать. Поздравляю Льюиса, он получил «бесплатный» пит-стоп под машиной безопасности и смог опередить меня. Не совсем мой день, но темп был хорошим. Вчера в квалификации всё было очень позитивно, потому что я оказался быстрее всех. Я продолжу борьбу в этом сезоне, ничего ещё не закончено», — приводит слова Валттери Боттаса BBC.



Боттас финишировал на второй позиции, его напарник Льюис Хэмилтон одержал очередную победу и увеличил преимущество в общем зачёте до 39 очков. На третьем месте финишировал Шарль Леклер.