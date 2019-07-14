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Боттас: продолжу бороться, в сезоне ещё ничего не закончено

Боттас: продолжу бороться, в сезоне ещё ничего не закончено
Авто / Формула-1 0

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, который он завершил на второй позиции. По словам Боттаса, он ещё не смирился с поражением в этом сезоне.

«Я не знаю, что сказать. Поздравляю Льюиса, он получил «бесплатный» пит-стоп под машиной безопасности и смог опередить меня. Не совсем мой день, но темп был хорошим. Вчера в квалификации всё было очень позитивно, потому что я оказался быстрее всех. Я продолжу борьбу в этом сезоне, ничего ещё не закончено», — приводит слова Валттери Боттаса BBC.

Боттас финишировал на второй позиции, его напарник Льюис Хэмилтон одержал очередную победу и увеличил преимущество в общем зачёте до 39 очков. На третьем месте финишировал Шарль Леклер.

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