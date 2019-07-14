Феттель — о столкновении с Ферстаппеном: это была моя ошибка

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель согласился с решением стюардов Гран-при Великобратании признать его виновным в столкновении с голландским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во время гонки. Судьи присудили Феттелю 10-секундный штраф.



«Что ж, это была моя ошибка. Очевидно, что он опередил меня, а потом зашёл немного широковато, что дало мне шанс отыграться. Затем я где-то секунду ожидал, что он сместится вправо и должен появиться достаточный разрыв слева, однако это пространство так и не появилось. И к этому моменту было уже слишком поздно — и я врезался», — приводит слова Себастьяна Феттеля BBC.

Феттель закончил гонку на 16-й строчке, Ферстаппен в итоге финишировал на пятой позиции.