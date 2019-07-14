Феттель врезается в Ферстаппена. Видеоповтор аварии «Ред Булл» и «Феррари»

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор столкновения между голландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и немецким пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем. Инцидент произошёл во время гонки Гран-при Великобритании на автодроме «Сильверстоун».



Феттель пытался контратаковать Ферстаппена после успешного обгона со стороны голландца, однако Макс закрыл внутреннюю траекторию. Феттель уже не успел перестроиться на внешнюю траекторию и, заблокировав колёса, врезался в «Ред Булл». Оба пилота сумели продолжить движение, но если Ферстаппен остался в очковой зоне, то Феттель выбыл из неё и вдобавок получил 10-секундный штраф от стюардов.

Посмотреть видеоповтор аварии можно в официальном твиттер-аккаунте Формулы-1.