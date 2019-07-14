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Хэмилтон: для меня всё словно в первый раз

Хэмилтон: для меня всё словно в первый раз
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Великобритании.

«У меня перехватывает дух. Я не могу передать словами, какой честью для меня является выступать перед своими соотечественниками, семьёй и командой. На трибунах огромное количество британских флагов, а с каждым годом их становится всё больше. Спасибо болельщикам за это! Вы можете подумать, что я привык к подобному, но для меня всё словно в первый раз. Я благодарен всем, кто поддерживал меня в эти выходные, и надеюсь, что болельщикам понравилась гонка.

Я бы не добился успеха без команды, без сотрудников на базе и их семей, которые поддерживают своих родных. На наш успех работает тысяча человек, а я лишь звено в огромной цепи. Я благодарен «Мерседесу» и горд выступать за эту команду», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.

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