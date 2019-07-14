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Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Великобритании

Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Великобритании
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Великобритании на стационарном автодроме «Сильверстоун». Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. Гонщик «Скудерии» потерял ряд позиций из-за выезда сейфти-кара и неверных тактических решений «Феррари», однако сумел красиво обогнать пилота «Ред Булл» Пьера Гасли. В итоге Леклер занял третье место после столкновения Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.

На подиум Гран-при Великобритании вместе с Леклером поднялись победитель гонки британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и его напарник Валттери Боттас.

Посмотреть сообщение пресс-службы Формулы-1 с итогами голосования можно в твиттер-аккаунте Ф-1.

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