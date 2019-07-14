Квят: не ожидал, что сегодня всё изменится. Очень доволен гонкой

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, где при старте с 17-й позиции он сумел пробиться на девятое место и набрать два очка.



«Я очень доволен гонкой. Очевидно, что я стартовал практически с конца стартовой решётки. У меня, если честно, не было больших ожиданий от сегодняшнего дня. Весь уик-энд у меня были некоторые проблемы с балансом. Я не ожидал, что сегодня всё возьмёт и резко изменится. Однако мне удалось набрать два очка, вся гонка получилась очень сильной, а темп был действительно хорошим. Так что я очень доволен», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.

Напарник Даниила по команде Александер Албон финишировал на 12-й позиции.