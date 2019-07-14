Гоночное кресло Ферстаппена начало двигаться по кокпиту после аварии с Феттелем

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал столкновение с пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем и красивую борьбу с другим представителем «Скудерии» Шарлем Леклером на Гран-при Великобритании.



«Себ извинился передо мной. После того как он выпрыгнул из машины, сразу ко мне подошёл. Вот и всё. Нельзя менять траекторию. Гонка была потеряна. И подиум. Я концентрировался на том, чтобы вернуться на трассу. Для меня стало сюрпризом, что я сумел восстановить скорость после удара и перелёта через бордюр-«сардельку». Гидроусилитель практически перестал работать, так что пришлось серьёзно поработать. Гоночное кресло тоже отошло и начало двигаться по кокпиту. Днище было сильно повреждено — я рад, что стал пятым!



Борьба с Леклером была очень хорошей. Думаю, у него немного не утихла боль после Австрии, так что он защищался очень жёстко. Но всё в порядке, я абсолютно за. Конечно, я не хотел слишком сильно рисковать повреждением машины, потому что знал, что мы несколько быстрее. Мне нужно было подобрать момент, но, к счастью, команда всё сделала за меня с помощью грамотной стратегии», — приводит слова Ферстаппена FormulaSpy и GPToday.