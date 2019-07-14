Албон не поехал на второй пит-стоп, потому что было опасно касаться его болида

Пилот «Торо Россо» Александер Албон не смог провести второй пит-стоп во время Гран-при Великобритании, поскольку механикам было небезопасно работать с его машиной — болид находился под напряжением из-за проблем с ERS.



«Для меня гонка получилась непростой из-за контроля за резиной. Когда на трассе появилась машина безопасности, некоторым пилотам повезло, а другим — нет. У нас была проблема с машиной, из-за которой мы не могли заехать в боксы на пит-стоп — до болида нельзя было дотрагиваться, поэтому на пришлось оставаться на трассе, пока остальные заезжали в боксы. Это была разочаровывающая гонка, но иногда такое случается», — цитирует Албона пресс-служба команды.



Раскрыл же причины, по которым болида Албона нельзя было касаться технический директор «Хонды» Тойохару Танабе.



«Алекс выпал из очковой зоны на последних кругах, поскольку он не мог остановиться во второй раз, что ему было необходимо. Это было связано с силовой установкой, поскольку данные показали, что на болиде есть проблема с высоким напряжением, и мы по соображениям безопасности приняли решение не делать пит-стоп», — цитирует Танабе пресс-служба команды.