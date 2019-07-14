Эггинтон: Квяту не хватило времени, чтобы пройти Райкконена

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Великобритании.



«Сегодняшняя гонка была довольно насыщенной, и, хотя мы набрали очки, мы уезжаем отсюда с мыслью о том, что всё могло сложиться лучше. Алекс показал отличное выступление, учитывая то, что он боролся с проблемами болида на протяжении всей гонки, что ограничило стратегию в определённый момент. Он отлично справился с контролем износа шин и только за два круга до конца гонки пропустил вперёд Нико Хюлькенберга.



Гонка Даниила получилась менее насыщенной, мы смогли воспользоваться возможностью перейти на жёсткий комплект шин под машиной безопасности, что позволило ему атаковать в последней части гонки, но, к сожалению, ему не хватило времени, чтобы пройти Райкконена. Мы смогли повысить уровень производительности обоих болидов в соответствии с ожиданиями, что является положительным фактором, но плотность результатов в средней группе говорит о том, что мы не можем позволить себе допускать ошибки», — цитирует Эггинтона пресс-служба команды.