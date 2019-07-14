Авария Феттеля, Крэйг в боксе и качание Хэмилтона. Фото Гран-при Великобритании

14 июля в Сильверстоуне на автодроме Сильверстоун завершилась гонка Гран-при Великобритании. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат показал его напарник Валттери Боттас.



Третьим к финишу пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель попал в аварию в борьбе с Максом Ферстаппеном и финишировал только 16-м.



Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на девятой позиции, его напарник Александер Албон — на 12-й.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 52 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +24,928

3. Шарль Леклер («Феррари») — +30,117.

Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 в Великобритании — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Сильверстоуне.