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Авария Феттеля, Крэйг в боксе и качание Хэмилтона. Фото Гран-при Великобритании

Авария Феттеля, Крэйг в боксе и качание Хэмилтона. Фото Гран-при Великобритании
Авто / Формула-1 0

14 июля в Сильверстоуне на автодроме Сильверстоун завершилась гонка Гран-при Великобритании. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат показал его напарник Валттери Боттас.

Третьим к финишу пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель попал в аварию в борьбе с Максом Ферстаппеном и финишировал только 16-м.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на девятой позиции, его напарник Александер Албон — на 12-й.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 52 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +24,928
3. Шарль Леклер («Феррари») — +30,117.

Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 в Великобритании — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Сильверстоуне.

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