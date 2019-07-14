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Грожан — о столкновении с Магнуссеном: не думаю, что что-то сделал не так

Грожан — о столкновении с Магнуссеном: не думаю, что что-то сделал не так
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал аварию с напарником Кевином Магнуссеном, из-за которой они закончили Гран-при Великобритании досрочно.

«Сложно что-то сказать об аварии. Что-то коснулось моего заднего колеса, и я получил прокол. Я не вижу это место, это слепая зона болида. Повреждения были слишком сильными, мы были вынуждены сойти. Не знаю, что случилось, мне показалось, что я просто получил прокол на прямой. Я просто поворачивал за двумя «Альфа Ромео», а потом что-то коснулось моей задней покрышки.

Когда шина расслоилась, мы получили сильные повреждения днища и был повреждён тормозной канал. Было потеряно слишком много прижимной силы. Я не почувствовал контакта, ещё не видел видео. Думаю, руководитель вызовет нас к себе, но я не считаю, что сделал что-то не так», — приводит слова Ромена Грожана FormulaSpy.

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