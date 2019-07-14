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Rich Energy — о двойном сходе «Хааса»: классный старт, парни!

Rich Energy — о двойном сходе «Хааса»: классный старт, парни!
Авто / Формула-1 0

Компания — производитель энергетических напитков Rich Energy, чей руководитель Уильям Стори объявил о разрыве контракта с командой Формулы-1 «Хаас», сделала новое критическое заявление в адрес американского гоночного коллектива.

Пилоты команды Ромен Грожан и Кевин Магнуссен допустили столкновение на первом круге дистанции Гран-при Великобритании, в результате чего оба вскоре закончили гонку из-за повреждений болидов.

В твиттер-аккаунте Rich Energy появилась саркастическая запись с текстом «Классный старт, парни» и прикреплённой фотографией молочного фургона в ливрее американской команды, за рулём которого сидит бородатый водитель с банкой британского энергетика в руке.

Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте Rich Energy.

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