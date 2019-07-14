Rich Energy — о двойном сходе «Хааса»: классный старт, парни!
Компания — производитель энергетических напитков Rich Energy, чей руководитель Уильям Стори объявил о разрыве контракта с командой Формулы-1 «Хаас», сделала новое критическое заявление в адрес американского гоночного коллектива.
Пилоты команды Ромен Грожан и Кевин Магнуссен допустили столкновение на первом круге дистанции Гран-при Великобритании, в результате чего оба вскоре закончили гонку из-за повреждений болидов.
В твиттер-аккаунте Rich Energy появилась саркастическая запись с текстом «Классный старт, парни» и прикреплённой фотографией молочного фургона в ливрее американской команды, за рулём которого сидит бородатый водитель с банкой британского энергетика в руке.
Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте Rich Energy.
- 14 июля 2019
-
21:52
-
21:06
-
20:56
-
20:31
-
20:19
-
20:14
-
19:46
-
19:38
-
19:18
-
19:09
-
19:03
-
18:54
-
18:38
-
18:32
-
18:29
-
18:27
-
18:21
-
18:15
-
18:07
-
17:36
-
16:59
-
16:30
-
15:21
-
14:19
-
13:18
-
12:50
-
11:29
-
11:00
-
10:47
-
10:09
-
09:27
-
01:00
-
00:17
- 13 июля 2019
-
23:54
-
23:30
Партнерский контент