«Хаас» требует $ 43,9 млн компенсации от Rich Energy и готовит судебный иск

Команда Формулы-1 «Хаас» потребовала компенсацию в размере $43,9 млн за досрочное расторжение контракта со стороны титульного спонсора — компании Rich Energy. По заявлениям адвокатов «Хааса», у Rich Energy есть две недели на погашение компенсации, в противном случае дело будет решаться в судебном порядке.
«Первой датой, когда Rich Energy могла расторгнуть соглашение, является 1 декабря 2022 года. Наш клиент вправе требовать компенсацию от Rich Energy в размере $ 7,5 млн как текущую задолженность, а также $ 17,5 млн за 2020 год и $ 18,8 млн за 2021 год. Итого — $ 43,9 млн.
Стоит обратить внимание на два момента, которые отмечены в письме господина Уильяма Стори. Он говорит о проблемах, связанных с договорённостями, и о результатах команды. Спонсорское соглашение не даёт Rich Energy права расторгать контракт на основании результатов команды.
По словам Стори, в Канаде логотипы его компании были убраны с ливреи болида, однако компания и лично господин Стори в курсе, что логотип был удалён по решению суда в связи с тем, что Rich Energy и господин Стори нарушили авторские права ATB Sales Ltd. Таким образом, предположение, что наш клиент неправомерно удалил спорный логотип, совершенно несправедливо.
В случае если компенсация не будет выплачена в течение 14 дней, команда вправе обратиться в суд без дальнейших уведомлений», — цитирует заявление в своём твиттер-аккаунте Rich Energy.
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