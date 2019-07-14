Грачёв, Антипов, Голиков и Митяев выиграли гонки СМП РСКГ в Казани

В серии воскресных гонок на Kazan Ring пилоты СМП РСКГ во всех классах старались улучшить своё положение либо сохранить лидерство в общем зачёте, сообщает пресс-служба серии.



В воскресной гонке классе «Туринг» с места не смогли вовремя тронуться Антон Немкин и Андрей Абалуев — и Альберт Гильфанов и Тимур Шигабутдинов не смогли объехать их застывшие машины. До появления сейфти-кара тройку лидеров сформировали Михаил Грачев, Иван Лукашевич, сохранившие стартовые позиции, и Дмитрий Брагин, оттеснивший из числа претендентов на подиум Антона Бадоева. В этом же порядке они и припарковали свои машины у подиума.



В классе «Супер-продакшн» лучше всех стартовали пилоты на заднеприводных Subaru BRZ, которые сразу вырвались вперед, оттеснив назад Юрия Борисенко. Однако Вадим Антипов смог отобрать лидерство у партнёра по Sofit Racing, а вот Дмитрий Лебедев попал под атаки сначала Владислава Незванкина, ставшего серебряным призером гонки, и едва не отдал бронзу Евгению Мейтесу — но за два круга оттеснил соперника на «Гранте» за пределы призовой тройки.



В «Туринг-Лайте» блестящую гонку провел Роман Голиков, на второе место после серии обгонов поднялся Владимир Черевань, третье место досталось Александру Сальникову, который отстоял позицию от атак Ефима Гантмахера.



В воскресной гонке класса S1600 Kia Rio Павла Кузьминова заглохла на прогревочном круге, и лидеру зачёта пришлось начинать гонку не с 4-й позиции, а из самого хвоста пелотона! После такого его прорыв на третье место можно считать удачей — «Гранты» победителя Михаила Митяева и обладателя серебра Владимира Шешенина были недосягаемы. Борис Шульмейстер до последнего претендовал на попадание в тройку, однако стал только четвертым, а за ним финишировал журналист газеты «Авторевю» Владимир Мельников, отыгравший по ходу заезда с десяток позиций и отстоявший место в топ-5 от притязаний Романа Шушарина.