Бинотто считает, что «Феррари» никак не могла оставить Леклера впереди Макса
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, в которой Шарль Леклер финишировал на третьей позиции.
«Мы благодаря радио знали, что Максу сказали делать обратное по сравнению с Шарлем. Если бы мы решили остановиться, то Макс остался бы и мы просто отправили бы Шарля позади всех. Вероятно, это не было бы верное тактическое решение.
Думаю, у нас особенно не было выбора в то время. Мы пытались остаться впереди, но когда Макс остановился, то мы изучили все данные — для нас все равно было лучше провести ещё один пит-стоп. Не думаю, что мы могли провести остановку раньше, потому что остальные бы остались на трассе и мы бы полностью утратили понимание», — приводит слова Бинотто RaceFans.
- 14 июля 2019
-
23:35
-
23:31
-
23:05
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:27
-
21:52
-
21:06
-
20:56
-
20:31
-
20:19
-
20:14
-
19:46
-
19:38
-
19:18
-
19:09
-
19:03
-
18:54
-
18:38
-
18:32
-
18:29
-
18:27
-
18:21
-
18:15
-
18:07
-
17:36
-
16:59
-
16:30
-
15:21
-
14:19
-
13:18
-
12:50
-
11:29
-
11:00
Партнерский контент