Бинотто считает, что «Феррари» никак не могла оставить Леклера впереди Макса

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, в которой Шарль Леклер финишировал на третьей позиции.



«Мы благодаря радио знали, что Максу сказали делать обратное по сравнению с Шарлем. Если бы мы решили остановиться, то Макс остался бы и мы просто отправили бы Шарля позади всех. Вероятно, это не было бы верное тактическое решение.



Думаю, у нас особенно не было выбора в то время. Мы пытались остаться впереди, но когда Макс остановился, то мы изучили все данные — для нас все равно было лучше провести ещё один пит-стоп. Не думаю, что мы могли провести остановку раньше, потому что остальные бы остались на трассе и мы бы полностью утратили понимание», — приводит слова Бинотто RaceFans.