Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон: пойти против команды было правильным решением

Хэмилтон: пойти против команды было правильным решением
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объяснил причины, по которым он пошёл против решения команды провести дополнительный пит-стоп за семь кругов до конца гонки.

«У меня был достаточный запас, чтобы совершить пит-стоп, но это оказало бы дополнительное давление на механиков и инженеров. Я не сомневаюсь в них, но вероятность ошибки есть всегда. Я хорошо поработал с резиной, прекрасно чувствовал себя на жёстком комплекте шин.

Я видел несколько пузырей на своей резине, так что были сомнения, стоит ли мне заезжать в боксы. Но за семь кругов крайне сложно отыграть 21 секунду отставания, так что, учитывая мой стабильный темп, я решил не останавливаться. Я редко иду против решений команды, но сегодня это было верным решением», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент