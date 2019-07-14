Хэмилтон: пойти против команды было правильным решением

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объяснил причины, по которым он пошёл против решения команды провести дополнительный пит-стоп за семь кругов до конца гонки.
«У меня был достаточный запас, чтобы совершить пит-стоп, но это оказало бы дополнительное давление на механиков и инженеров. Я не сомневаюсь в них, но вероятность ошибки есть всегда. Я хорошо поработал с резиной, прекрасно чувствовал себя на жёстком комплекте шин.
Я видел несколько пузырей на своей резине, так что были сомнения, стоит ли мне заезжать в боксы. Но за семь кругов крайне сложно отыграть 21 секунду отставания, так что, учитывая мой стабильный темп, я решил не останавливаться. Я редко иду против решений команды, но сегодня это было верным решением», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
- 14 июля 2019
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