Фряйнс выиграл гонку Формулы-Е в Нью-Йорке, Вернь завоевал титул

Гонщик команды Virgin Робин Фряйнс выиграл гонку 13-го этапа сезона Формулы-Е в Нью-Йорке. Второе место занял Александр Симс, третьим финишировал Себастьен Буэми. Лидер чемпионата, Жан-Эрик Вернь пришёл к финишу седьмым, что позволило ему стать чемпионом Формулы-Е сезона-2019/20.



Стоффель Вандорн, проводящий первый сезон в серии, финишировал восьмым. Фелипе Масса пришёл к финишу 17-м, дебютант серии Паскаль Верляйн оказался на 13-й позиции.



Формула-Е. Нью-Йорк. Гонка



1. Робин Фряйнс (Virgin)

2. Александр Симс (BMW)

3. Себастьен Буэми (Nissan)

4. Сэм Бёрд (Virgin)

5. Даниэль Абт (Audi)

6. Оливер Роуленд (Nissan)

7. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)

8. Стоффель Вандорн (HWA)

9. Антониу Феликс да Кошта (BMW)

10. Гэри Паффетт (HWA)

11. Жером д'Амброзио (Mahindra)

12. Алекс Линн (Jaguar Racing)

13. Паскаль Верляйн (Mahindra)

14. Митч Эванс (Jaguar)

15. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team)

16. Том Дилльманн (NIO Formula E Team)

17. Фелипе Масса (Venturi)

18. Лукас ди Грасси (Audi)

19. Максимилиан Гюнтер (Dragon)

20. Эдоардо Мортара (Venturi) — не финишировал

21. Андре Лоттерер (Techeetah) — не финишировал

22. Хосе-Мария Лопес (Dragon) — не финишировал