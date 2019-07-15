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Верня наказали днём общественных работ за попытку спровоцировать аварию

Верня наказали днём общественных работ за попытку спровоцировать аварию
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Чемпион Формулы-Е Жан-Эрик Вернь был наказан по итогам гонки в Нью-Йорке. Верню предстоит заниматься общественными работами в течение одного дня, сообщает AutoSport.

Пилот был наказан за нарушение спортивного кодекса. Наказание вынесено из-за переговоров Верня с напарником Андре Лоттерером. Вернь дважды просил команду, чтобы они проинструктировали Лоттерера врезаться в стену. Это вызвало бы появление машины безопасности. Вернь пытался вызвать машину безопасности после того, как повредил шины на своём болиде.

«Если спросить других пилотов Формулы-1 или Формулы-Е, они бы поступили так же. Вы боретесь, видите, что ваш напарник отстаёт на круг, у него повреждённая машина. В такой ситуации абсолютно нормально попросить его сделать это», — сказал Вернь.

Вернь в итоге занял седьмое место, но всё равно стал чемпионом Формулы-Е.

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